Kā izgāzās vācu dižciltīgo dzimtas prinča plāns gāzt Vācijas valdību

Trešdienas rītā Vācijas policija īstenoja vienu no tās vēsturē apjomīgākajiem reidiem, kā laikā saistībā ar plāniem izvērst apvērsumu Vācijas parlamentā tika aizturēti 25 cilvēki, tostarp arī senas aristokrātu dzimtas princis, kādreizējā Bundestāga deputāte no partijas “Alternatīva Vācijai” (AfD) un bruņoto spēku pārstāvji. Viņi visi ir daļa no liela galēji labēji noskaņota sazvērnieku grupējuma, taču ko tieši tas vēlas panākt, un cik lielus draudus rada Vācijas demokrātijas drošībai?