Andreja Rubina dzīvesstāsts: "Emocionāli bijām tik iztukšoti, ka piedzīvoto brīnumu pat neatzīmējām"

Anglijas čempionātā nokļuvu, kā saka, no kuģa uz balli. Atlidoju uz Londonu, piedalījos tikai vienā treniņā "Crystal Palace" sastāvā un jau nākamajā dienā izgāju laukumā pret citu galvaspilsētas klubu "Fulham". Spēlējām izbraukumā, un atceros, kā ienācu ģērbtuvē un ieraudzīju krekliņu ar uzvārdu Rubins un 17. numuru. Zīmīga sakritība, ka ar šo numuru Sauthemptonā spīdēja Pahars. Varbūt tādēļ angļi to piešķīra arī man?! Katrā ziņā jau otro reizi nokļuvu pie numura, ar kuru spēlēja Pahars. Kā jau stāstīju, Skonto komandā mantoju no viņa devītnieku.