Griestu vietā zilas debesis, bet apdrošinātājs parāda pigu: kāpēc ogrēnietes Sarmītes “drošības spilvens” nenostrādāja

“Esmu cilvēks, kas rūpīgi attiecas pret visām lietām - arī pret šo čuguna ierīci, kas bija iebūvēta droši. To apsekošanas laikā atzina eksperts,” piemetina Sarmīte. Reizi gadā, kā to prasa likums, dūmvadus iztīrija skursteņslauķis, tas tika fiksēts pakalpojuma sniedzēja aktā. “Iepriekšējo reizi skursteņslauķis bija pērn jūlijā, bet es vasaru pavadīju Francjā, tāpēc saucu skursteņslauķi mazliet vēlāk kā parasti. Viņš varēja ierasties 28.septembrī, bet ugunsgrēks notika 20 septembrī. Bija pavēss, tāpēc sāku kurināt pirms skurstenis bija iztīrīts - tā bija mana vaina. No otras puses, likums nosaka, ka skurstenis jātīra reizi apkures sezonā, kas ilgts no marta līdz novembrim - šajā termiņā es iekļāvos.”