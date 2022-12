«Doždj» licences anulēšana: Beidziet mācīt, kā Latvijai dzīvot!

Nākot no mazas Austrumeiropas (vai Ziemeļeiropas – aicinu lasītāju izvēlēties sev pieņemamāko reģionu) valsts, kritikas no Briseles, Vašingtonas un Ženēvas dēļ jau esam uzaudzējuši «biezu ādu». Parasti starptautiskajām organizācijām un «vecajām demokrātijām» ir taisnība. Ir labi būt to paspārnē. Mums trūkst pieredzes, brieduma un līdzekļu. Taču šoreiz, klausoties kārtējo raidījumu (un nespējot izvairīties no dzēlīgiem tvītiem), kas skaidro, kāpēc mēs esam rīkojušies nepareizi, nespēju samierināties ar augstprātīgo toni, kādā mums pamācības sniegtas.