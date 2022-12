Nedomāju, ka būtu jāpaskaidro kāpēc bagātie krievi nedzīvo dzimtenē, bet ārzemēs. To visi zina kāpēc. Cits jautājums – kāpēc viņus nav iespējam sodīt par to kādā veidā viņi tikuši pie lielas naudas un to piesavinājušies. Sodīt viņus nevar tāpēc, ka nav pierādījumu par to kā tieši viņi ir izmantojuši civilizētā pasaulē neatļautus paņēmienus, lai kļūtu bagāti. Kamēr krievu likumi viņiem atļauj ņemt kukuļus, nemaksāt nodokļus, pārcelt visus ienākumus uz ārzemēm, mēs šīs kategorijas cilvēku ienākumus uzskatām par „netīro naudu“. Jo tā iegūta netīrā (negodīgā) ceļā. Protams, ka par šo tēmu var filozofēt gari un plaši, taču zinātāji pateiks, ka tik lielu naudu (tik īsā laikā) iespējams nokampt tikai un vienīgi apzogot līdzstrādniekus un valsti ar Kremļa ziņu.