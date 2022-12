Nauda runā ⟩ Koalīcija kā intīmākā naida forma

“Izskatās pēc tā, ka lai nevienam nekādā gadījumā nebūtu, pie kā piesieties. It kā esam darījuši, veicinājuši un sekmējuši, taču beigās nesanāca. Patreiz nekas neliecina par to, ka mums vajadzētu strauji rīkoties, lai mazinātu atpalicību ekonomikā no kaimiņvalstīm. Pie galda bijām, runājām, taču galarezultātā vēlmju un sapņu dokuments,” sacīja Bite.