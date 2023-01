Klik no Briseles ⟩ Pētnieks: Informācijas agresori ir jāsoda, Latvija šajā ziņā ir paraugs Eiropai

- To ir ļoti grūti pateikt. Nevaru ieskatīties Vladimira Putina prātā. Domāju, ka viss ļoti lielā mērā atkarīgs no mūsu reakcijas - ja tā būs vārga, Putinam tas būs signāls, ka viņš var iet vēl tālāk, un to viņš arī darīs. Man šķiet, ka [Krievijas šahists un Putina kritiķis] Garijs Kasparovs savā grāmatā "Winter Is Coming" rakstīja, ka diktators nevis meklē attaisnojumus saviem noziegumiem, bet gan domā - kāpēc gan ne? Kas ar mani notiks, ja es to izdarīšu?