Gada nogalē uzzinājām, ka arī Vācijā ir prinči. Viens no viņiem – Heinrihs XIII Reus bija tikko gatavs pārņemt varu valstī pēc iecerētā valsts apvērsuma. Viņa projekts bija pārcelties no Frankfurtes uz Berlīni un sākt valdīt savu vācu ķeizaristi Vācijas Federatīvās Republikas vietā. Taču apvērsums neizdevās, jo policija to apdzēsa pirms sākuma.