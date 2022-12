“Bezbērnu nodoklis” un modernais konservatīvisms

Kādā “Aizliegtais paņēmiens” raidījumā Pīlēns stāstīja par to, ka AS esot “moderni konservatīvi”. Proti – tā kā konservatīvi domājoši, bet gatavi pieņemt arī jaunas idejas. No malas it kā izklausās ciešami, bet tad viņi sāk piedalīties balsojumos un skaidri redzams, ka nekas moderns partijai nav stāvējis pat tuvumā un viņi lec roku rokā ar pārējiem klasiskajiem konserviem.