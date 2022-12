Pavalkāts džemperis par jauna cenu - kāpēc ne? Latvija gatava ņemt pretī "dārgus atkritumus"

Kad man parādījās interese katru dienu uzvilkt mugurā kaut ko citu, bet neparādījās pietiekami liela rocība, lai to atļautos, arī mēs ar draudzenēm reizi pa reizei ieklīdām šādos veikalos, taču meklēt tur īsti nebija ko. Pāris tkrekli no kāda vismaz dzirdēta ražotāja, zamša cepure ar nagu, no kuras nekādi nevarēju dabūt ārā veca cilvēka smaku…Viss. Toreiz, cik atminos, neviens ar humpalu pirkšanu nelielījās, turklāt humpalās pirktajam vajadzēja izskatīties tā, it kā tas būtu vienkārši skapī aizkavējies apģērba gabals, kas pirms dažiem gadiem atvests no šopinga kaut kur Berlīnē un “aizkritis aiz atvilktnes”. Tā vismaz es to atceros. Šobrīd paziņojums “es iepērkos tikai lietoto apģērbu veikalos” vai “soma ir Gucci, bet mētelis – vintāža”, pat vairs neliek pacelt acis.