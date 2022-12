Kremļa kalps, Trojas zirgs un krītošā lēdija: gada cilvēki pasaulē 2022. gadā

Visticamāk, tikai daži no mums ilgosies pēc aizejošā 2022. gada. Pasaule vairs nekad nebūs tāda kā pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā februārī, turklāt mēs joprojām esam ilgstošās koronavīrusa pandēmijas epicentrā, novērojam arī strauju inflāciju un ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos. Šo problēmu ēnā katru dienu dzīvo arī pasaules ietekmīgākie politiķi, katrs no viņiem ir spēlējis savu lomu pasaulē notiekošajos procesos. Kāds turpina būt kalps, vēl kāds uzņēmies māņu karaļa lomu, bet cits - neviļus kļuvis par krītošo lēdiju vai Trojas zirgu. Portāls TVNET ir izveidojis gada politiķu topu, kur dažu nemākulīgā un muļķīgā rīcība ir satricinājusi pasauli vai tieši otrādi - pašaizliedzība un varonība likusi pārdomāt ikvienam no mums, ko nozīmē būt eiropietim.