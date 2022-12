TOP 10: ⟩ 2022. gada pikantākie un kriminālākie notikumi modes pasaulē

Svinīgākais "Met Gala 2022" vakara tēls, kas izraisīja visvairāk sarunu un strīdu, bija Kimas Kardašjanas "kailā kleita". Kimas kleita ir viens no ikoniskākajiem tērpiem modes vēsturē, taču tikai pateicoties tās iepriekšējai kleitas īpašniecei dīvai Merilinai Monro. Blondīne to valkāja 1962. gada 19. maijā, dziedot Happy Birthday Mr President prezidentam Džonam F. Kenedijam 45. dzimšanas dienā. "Es ļoti cienu šo kleitu un to, ko tā nozīmē visai Amerikas vēsturei," viņa sacīja žurnālam Vogue pirms ballītes. "Es negribētu tajā sēdēt vai ēst - es nekad neriskētu to sabojāt."