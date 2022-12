Krievija ir lemta sabrukšanai kā neattīstīta un barbariska valsts

1970.gadā naftas kompānija Shell vadība pieprasīja no saviem līdzstrādniekiem reālas degvielas cenu prognozes pasaules tirgū. Paradoksāli, ka viņu atskaitēs toreiz parādījās ziņa par to, ka Padomju Savienību gaidot dziļas pārmaiņas pēc 20 gadiem. Tā patiešām arī notika. 1984.gadā pie varas nonāca Mihails Gorbačovs un vēl pēc pāris gadiem impērija sabruka. Pēc tam tika publiskota Daniela Jergina un Tane Gustafsona scenāriji par Krievijas tālāko attīstību ”Russia 2010: And what it means for the world” (1994). Pirmais ir energoresursu un ģeopolitikas specialists, otrais valsts un politikas zinātņu profesors ar specializāciju Austrumeiropas zonā. Viņu prognozēs Krievijai bija pamanāmi trīs periodi: a) brīnums, b) divgalvainais ērglis, c) krievu lācis. Vai šīs prognozes realizējās dzīvē? Jā, protams. Pirmie divi Putina valdīšanas periodi Krievijā nesa sev līdzi pārticību (ieņēmumi par naftu un gāzi) un krievu nacionālā patriotisma apziņu. Dzīves standarts cēlās un vidusšķiras pārticības standarts stabilizējās. Valsts integrējās starptautiskās organizācijās, politiski ekonomiski pieskaņojās civilizētu sabiedrību līmenim. Tika mērķēts pat uz iestāšanos NATO un ES. Taču arī toreiz Krievija neslēpa savus čūskas zobus, jo sākās nežēlīgais Čečenijas karš, parādījās pirmās Putina diktatūras iezīmes, taču rietumi turpināja izliekties, ka nekā šausmīga nav un nebūs. Faktiski vēl vairāk nodrošinot savu atkarību no lētās krievu gāzes un naftas. Jā, pēc 90.gadu haosa bija iestājies krievu brīnuma periods.