2023. gads: situācijas nepasliktināšanās liksies pozitīvs pavērsiens

Neskatoties uz nelabvēlīgajiem apstākļiem, 2022. gads valsts makam nav bijis slikts. Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) priekšsēdētāja Inna Šteinbuka tiešsaistes žurnālam KLIK atzīmē, ka gan budžeta deficīts, gan valsts parāds ir zemāki nekā tika prognozēts pavasarī. Tostarp 2022.gada deficīts ir ap 5% no IKP (pavasarī tika prognozēts 6,5%), bet valsts parāds - ap 40,9% no IKP (pavasara prognoze bija pesimistiskāka - 45,7%). Bet jāatzīmē, ka to sekmējusi nevis tautsaimniecības izaugsme, bet vairāk tieši augošās cenas.