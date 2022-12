Viena no mīklainākajām un baisākajām lietām. Kas notika ar Džemisoniem?

Ģimenes mājas novērošanas sistēmas ierakstos no dienas, kad viņi aizbrauca, bija redzams, kā pāris vairākas reizes iet no mājas uz auto, lai iekrautu un izkrautu mantas. Veidu, kā viņi pārvietojās, eksperti nodēvēja par "staigāšanu transā" jeb atrašanos stipru zāļu vai narkotiku ietekmē. Bobijs un Šerilina zombijiem līdzīgā transā aptuveni 20 reizes gāja turp un atpakaļ no savas mājas uz automašīnu. Dažreiz viņi pat neko nenesa, bet reizēm arī apstājās un stāvēja ar tukšu sejas izteiksmi.