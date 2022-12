Protams, kinopasaule nesastāv no vienas Holivudas vien - droši paredzams, ka interesantus piedāvājumus 2023. gadā varēsim sagaidīt arī no Skandināvijas, Rietumeiropas un Āzijas filmu veidotājiem. Pie tam, gan komerciālā, gan neatkarīgā kino lauciņos. Taču vairāki no turpmāk uzskatītajiem piemēriem var lepoties ar nepacietīgiem un ļoti plašiem fanu pulkiem, jo lielākā daļa no tiem ir jau esošu filmu sēriju turpinājumi. Vai, gluži otrādi, svinīgi noslēgumi.