Ilze Indriksone. Par pārmaiņām, izaicinājumiem un vēl nepaveikto

Energoresursu cenas un to pietiekamība ir bijuši vieni no aktuālākajiem šī gada jautājumiem, un par tiem līdz šim bijusi atbildīga Ekonomikas ministrija (EM). Taču no nākamā gada enerģētikas sadaļa no EM pārcelsies uz jaunizveidoto Klimata un enerģētikas ministriju, EM pārziņā atstājot energoefektivitātes jautājumus. Par to, kas mainīsies EM darbā līdz ar jaunās ministrijas izveidi, kādi izaicinājumi sagaidāmi saistībā ar energoefektivitātes veicināšanu, kā uzņēmumiem izdevies pārorientēties no Krievijas tirgus un, protams, vai gāzes mums šoziem pietiks, intervijā tiešsaistes žurnālam KLIK stāsta ekonomikas ministre Ilze Indriksone.