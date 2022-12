Saules paneļu bums turpināsies arī nākamajā gadā. Kas mainīsies to gribētājiem?

Krievijas izvērstais plaša mēroga karš Ukrainā visā pasaulē atstājis paliekošu ietekmi uz energoapgādes nozari, rosinājis atteikties no Krievijas gāzes un stiprināt pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem (AER) vairs ne tikai zaļo mērķu vārdā, bet arī pašu enerģētiskās pietiekamības stiprināšanai. Elektroenerģijas sadales operatora AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons tiešsaistes žurnālam KLIK norāda, ka arī Latvijā ir ļoti jūtama tā ietekme - gada laikā elektroenerģiju pašražojošu mājsaimniecību (mikroģeneratoru) skaits izaudzis no 2000 pērnā gada nogalē līdz gandrīz 12 000 šī gada decembrī. Līdz ar to "Sadales tīklam" pieslēgto mikroģeneratoru kopējā jauda sasniedz jau 94 megavatus (MW) – saulainā vasaras dienā ar to iespējams nodrošināt vairāk nekā 10% no Latvijas patēriņa segšanai nepieciešamās kopējās elektroenerģijas ražošanas jaudas.