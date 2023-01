"Nāvi trenerim!" NBA zvaigznes stāsts

Pēc otrās finālsērijas spēles, kurā "Lakers" cieta neveiksmi, Heivuds atkal izrādīja dusmas, lamājot visus, kas pagadījās ceļā. Pēc brītiņa garderobē ienāca galvenais treneris Vestheds un aicināja sev līdzi Heivudu. Abi devās uz kluba īpašnieka Basa kabinetu. Heivuds no sava priekšnieka saņēma skaidru norādi: "Tu vairs neesi gaidīts nevienā komandas aktivitātē. Vasarā līgums ar klubu beigsies, un tu nekad vairs nebūsi viens no "Lakers" ģimenes. Turklāt no finansiāliem bonusiem, ko spēlētāji sadala pēc finālsērijas, tev nebūs vairāk par ceturtdaļu no tā, kas citiem."