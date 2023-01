Mazlietoti auto uz izķeršanu un par jaunu auto cenām

"Moller Auto" pārdošanas dati par šīs gada astoņiem mēnešiem, proti, no janvāra līdz augustam, liecina, ka jaunu automašīnu iegāde Baltijā ir samazinājusies par aptuveni 20%, taču septembrī pieprasījums pēc jauniem auto mūsu dīleros ir kāpis par 33%.

To, ka tirgū pieprasījums pēc jauniem auto ir atsācis palielināties, apstiprina arī Lietuvas tirgus izpētes kompānijas "Auto tyrimai" dati, proti, Baltijā jaunu auto reģistrācijas 2022.gada augustā un septembrī ir par attiecīgi 6% un 14% vairāk nekā šajos pašos mēnešos 2021. gadā. Protams, to, vai šī tendence saglabāsies ilgtermiņā, noteiks tādu apstākļu kā kara Ukrainā, inflācijas un energokrīzes attīstība, kas ietekmē iedzīvotāju pirktspēju un biznesu iespēju investēt autoparkos. Pagaidām par to ir pāragri spriest.