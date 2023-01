Lībiņa-Egnere: Kara apstākļos konstitucionālā krīze Latvijā būtu tikai vienas agresora valsts interesēs

Reliģiskās organizācijas ir arī vieni no redzamākajiem pretiniekiem Stambulas konvencijas ratificēšanai. Vai, jūsuprāt, šim Saeimas sasaukumam to izdosies izdarīt? Ja ne, tad kādas varētu būt alternatīvas konvencijas ratificēšanai?

Es to negribētu saistīt tikai ar reliģiju, jo, manuprāt, vēršanās pret Stambulas konvenciju no reliģiskajām organizācijām nav manāma citās Eiropas valstīs. Šī, manā izpratnē, ir kristīga konvencija. Līdz ar to es tiešām ceru, ka notiks dialogs un reliģisko organizāciju pārstāvji izlasīs Satversmes tiesas spriedumu. Tajā ir saprotami skaidroti mīti, kuri diemžēl ir ievazājušies ikdienas dzīvē. Līdz ar to esmu cilvēks, kuram dialogs, savstarpējā izpratne un cieņa ir ļoti svarīgi. Es nekad neatmetīšu cerību, ka mēs varam nonākt pie risinājuma. Ja mēs nevaram ratificēt pašu konvenciju, mēs varam tajā noteikto nostiprināt likumos.