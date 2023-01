Ašeradens: Nesamērīgas minimālās algas raušanas uz augšu dēļ cilvēki var vispār izkrist no darba tirgus

Jāsaka, ka stājos finanšu ministra amatā diezgan komplicētā situācijā. Konteksts - tikko ir vairāk vai mazāk pārvarēta Covid krīze, drusku neskaidra nākotne, kā tas attīstīsies tālāk. Un, protams, ir Krievijas iebrukums Ukrainā, kas determinē to, ka mēs noteiktā veidā atrodamies piefrontes zonā. Karš veido ietekmi globāli, uz visu Eiropu, pilnīgi skaidrs, ka arī uz Baltijas valstīm un Poliju. Ja mēs to ieliekam šādā kontekstā, tad skaidrs, ka šā gada budžets būtiski atšķiras no iepriekšējiem, jo mēs esam ārpus fiskālās disciplīnas rāmjiem un mēģinām šobrīd visu finanšu sistēmu atgriezt šajā rāmī. Ir jauna valdība, ir politiskās debates, kādas tad prioritātes tiek finansētas. Katrā ziņā budžetēšanas process ir ārkārtīgi specifisks.

Caur šo budžetēšanas procesu mums ir noteiktā veidā jāizved valsts cauri vienai ļoti komplicētai makroekonomiskajai situācijai. 2022.gada inflācijas līmenis ir gandrīz 17%, šogad [tiek prognozēti – red.] ap 8%. Tātad ir ļoti augsta inflācija. Bet attiecībā uz ekonomisko izaugsmi jānorāda, ka inflācija šobrīd no Eiropas Centrālās bankas puses tiek bremzēta, ceļot kapitāla cenu. Tiek paaugstināta interešu likme par aizņemto kapitālu, un pretī mēs redzam to, ka ekonomika sāk stāties. Tātad mēs ejam recesijā iekšā. Šobrīd ir jau otrais ceturksnis, kurā mēs redzam to, ka ekonomika samazinās. Plāns ir sabremzēt ekonomikas izaugsmi pirmajā pusgadā un tad atgriezt to.