Lielo atklājumu savādie apstākļi

Šo teoriju šodien saucam par darvinismu, lai gan varēja notikt tā, ka to pašu mēs būtu saukuši par vollesismu. Protams, arī pats Darvins sākumā baidījās publicēt savu atklājumu, bīstoties, ka daudzi to nepieņems. Taču, izlasot to pašu domu un atklājumu Vollesa tekstos, viņš nekavējoties publiskoja atklājumu grāmatā „Sugu izcelšanās“. Protams, minētais atklājums bija pretrunā Bībeles viedoklim, kurā visu uz Zemes ir radījis Dievs. Protams, Darvins tāpēc nekaroja, bet piezīmēja, ka viņa teorija ir hipotēze un viss. Par atzīstamu teoriju tā kļuva vēlāk, un to paveica viņa sekotāji.