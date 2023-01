Pilnīgs kosmoss jeb kā pakāst darbu trijās dienās

Šajā tēmā patiesībā jautājumu ir daudz vairāk nekā loģisku un saprotamu atbilžu. Piemēram – kāpēc Zatlere tika pieņemta šajā amatā? It kā viņas izglītība, darba pieredze un kvalifikācija bijusi atbilstoša izsludinātajam un izturētajam konkursam un tādā ziņā viss kārtībā. Tomēr, ja viss kārtībā, tad kāda velna pēc viņu no darba atlaist? Tiešām viena paša video dēļ?

Slavenais video diezgan jauks, tajā jaunā sieviete, tīrot seju, stāsta par savu jauno darba vietu, kurā vislielākais atklājums bijusi invazīvā radioloģija, kas esot “vienkārši kosmoss”. Jā, protams, no lielas slimnīcas nodaļas vadītājas it kā gribētos sagaidīt tādas priekšzināšanas savā pārvaldībā pārņemtajā nozarē, lai neviena ar to saistītā tēma nebūtu pārsteidzošs jaunatklājums.