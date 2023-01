Skaistumkaraliene Alisa par ceļu uz kroni: Tur neeksistē dabiskais skaistums un bieži tiek spēlēts netīri

Kad publicējām ziņu par "Mis Latvija 2010" uzvarētājas, daugavpilietes Alisas Miškovskas panākumiem Dominikānā notikušajā skaistumkonkursā "Miss Multiverse 2022", no kura viņa Latvijai pārveda septiņus titulus, neiedomājos, ka man sanāks ar šo daiļo sievieti parunāties ne tikai par skaistumkonkursu spozmi un viņas 18 kroņu kolekciju. Atzīšos, ka mans plāns sākumā bija uzzināt ko vairāk tieši par skaistuma kultu un skaistumkonkursu aizkulišu netīro pusi (par ko arī varēsi lasīt), bet mūsu saruna beigās ievirzījās daudz dziļākā gultnē, skarot arī personiskus Alisas pārdzīvojumus. Neatlaidība, spēja sapņot cēli un smags darbs viņai karjerā devis ir nenoliedzami daudz, bet arī prasījis savu “asins un sviedru” tiesu, kas liek pagurt, izdegt un saļimt bezcerībā. Bet Alisa jau prot kā Fēnikss atdzimt no pelniem un izplest savus spārnus no jauna – un ticiet man, arī to viņa ir spējusi sevī ietrenēt!