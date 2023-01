Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Rodrigo Laviņš pārdomās par Latvijas hokeju

Kā zināms, augustā Edmontonā Latvijas juniori, no kuriem 15 bija arī šajā izlasē, iekļuva ceturtdaļfinālā, tur tikai ar 1:2 zaudējot Zviedrijai. Pirms lidošanas uz Kanādu un spēlēšanas Monktonā pret ASV (2:5), Šveici (2:3, OT), Somiju (0:3) un Slovākiju (0:3) dzīvojām ar cerībām, ka arī šoreiz Latvija būs astoņu labāko izlašu pulkā. Kaut kā nesanāca… Arī es no šīs junioru izlases biju gaidījis mazliet vairāk.

"Es lielu daļu no šīs izlases pazīstu jau no mazotnes, ticu ka viņi var paveikt daudz. Šoreiz viņi noteikti nav tur, kur viņiem bija jābūt," strikts savā vērtējumā ir Rodrigo Laviņš. "Uzskatu, ka fiziskā sagatavotība un psihoemocionālais stāvoklis ir galvenie aspekti, kas izšķir spēles likteni. Šajā izlasē ne viens, ne otrs nebija tuvu tam, lai uzvarētu. Nav jābūt sportistam, lai saprastu, ka pārlidot turp un atpakaļ pāri deviņām laika joslām – tas nav kā Rīgas tramvajā pavizināties. Bet mums puse komandas spēlē Ziemeļamerikā. Ir sezonas vidus, nospēlētas daudzas spēles, un baterijas ir kārtīgi patukšotas, bet mēs viņus vācam kopā Latvijā uz nometni. Kad sadzirdēju šo ideju, sapratu, ka arī šoreiz nekas labs no šā čempionāta nav sagaidāms...