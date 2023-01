Vai Holivudas zvaigžņu projekts izdosies arī futbolā?

Pirms vairāk nekā desmit gadiem futbola komanda gandrīz pilnībā pazuda no kartes, to no bankrotēšanas izglāba lojālie fani, kas septiņu stundu laikā bija spējīgi saziedot ap 140 000 eiro. Kluba atbalstītājiem bijusi sāpīga pieredze ar īpašniekiem, viņi raugās ar lielām bažām uz katru jauno komandas saimnieku, jo iepriekš klubs bijis parādos, tuvu izkrišanai uz zemāku līgu, vēsturiskais stadions "Ravecourse Ground" bijis tuvu pārdošanai vai likvidācijai.