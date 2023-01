Čudars: Centralizētā siltumapgāde ir pozitīvi ietekmējusi mūsu kopējo šā brīža situāciju

Tie pasākumi šobrīd ir izstrādāti un arī iesniegti Ministru kabinetā apspriešanai, ko plānojam veikt 10. Janvārī. Pasākumi saistīti ar to saucamo regulatīvo rēķinu. Vienkārši runājot, tas ir jautājums par iepriekš iegūtās peļņas nosacītu norakstīšanu vai iepriekš paredzēto, bet neveikto izdevumu norakstīšanu; faktiski ar zaudējumu norakstīšanu kopumā. Tas saistīts ar to, ka vispārējā metodika šāda veida darbības nepieļauj. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga korekcija normatīvos, lai šajā konkrētajā, kritiskajā gadījumā tas ir iespējams. Tomēr tas atstāj iespaidu uz turpmāko darbu, un zināmā mērā arī ieņēmumi, uz kuriem bijām cerējuši, tiek atlikti malā un par tiem vairs netiek domāts. Tas ir viens no pasākumiem, kas ir svarīgs abām kapitālsabiedrībām.