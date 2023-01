Vitenbergs: no visiem pagastiem līdz novada centram jāvar nokļūt pa kvalitatīvu ceļu

Mēs esam prasījuši budžetā gan vietējiem ceļiem, gan reģionālajiem ceļiem. Pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies situācija uz valsts galvenajiem ceļiem - to īpatsvars ceļiem, kuri ir sliktā vai apmierinošā stāvoklī, ir mazāks. Lielākā problēma ir vietējie ceļi, šajā kategorijā ir milzīgs īpatsvars tādu ceļu, kurš stāvoklis ir, tā teikt, stabili slikts, un pie esošā ceļu finansējuma situācija vēl tikai pasliktinātos, nevis uzlabotos. Tāpēc ir likumsakarīgi, ka mēs aicinām kolēģus domāt par to un tieši piešķirt līdzekļus valsts ceļiem. Tā finansējuma līnija, ko mēs paredzētu, būtu 35 miljoni katru gadu, lai spētu arī nodrošināt to, par ko jau runāts gadiem, īpaši arī reģionālās reformas kontekstā, ka ir nepieciešama šī reforma, lai iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu pakalpojumu grozu, iespējas braukt uz darbu, iespēju saņemt arī izglītības pakalpojumus vienā līmenī. Bet to ir grūti izdarīt, ja nav normāls ceļa segums, lai līdz novada centram varētu nokļūt. Tāpēc šī ir viena no manām lielākajām prioritātēm.