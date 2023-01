Nauda nesmird? ⟩ Igaunijas kompānija palīdz pelnīt krievu oligarham; kuģi piestāj arī Rīgā

Pirmajā acu uzmetienā liekas, ka tajā nav nekā īpaša. Kuģi atved un aizved kravas, tomēr "Katres" krava bija ļoti īpaša - tā tika vesta no Sanktpēterburgas. Krava pieder uzņēmumam "Rusal" - viens no tā īpašniekiem ir Vladimiram Putinam pietuvinātais oligarhs Oļegs Deripaska. Vēlāk izrādījās, ka igauņu kompānijai tā ne tuvu nav vienīgā krava no Krievijas un sadarbība ar agresīvo austrumu kaimiņu notiek regulāri. No juridiskā viedokļa viss ir kārtībā - uzņēmums uzvedas korekti, jo sankcijas uz to neattiecas.