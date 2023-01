Jurijs Silovs. Balvā saņēma radioaparātu VEF ar Fidela Kastro autogrāfu

Uzvārds Silovs Latvijā popularitātes ziņā noteikti nekonkurē ar Bērziņu vai Krūmiņu. Bieži nesastapsi. Taču sportā ar to saistīti pat daži unikāli fakti. Viens no pirmajiem, kas Latvijā augstlēkšanā pārvarēja 2 metrus, bija daugavpilietis Henriks Silovs. Savulaik labā līmenī ar riteni brauca Edvīns Silovs, vēlāk slidošanai pievērsās viņa dēli Helmuts un Haralds. Taču unikāls ir fakts, ka ar sportu ir saistīti četri Juri Silovi. Viens bija profesionāls riteņbraucējs. Otrs - vieglatlēts, vēlāk Latvijas Regbija federācijas (LRF) prezidents. Trešais (Henrika dēls) arī bija vieglatlēts, bet tagad ir azartisks sporta atribūtikas kolekcionārs. Tomēr vistālāk un augstāk tika sprinteris no Krāslavas - divreiz startēja olimpiskajās spēlēs. 1972. gadā 4x100 m stafetē izcīnīja sudrabu, bet 1976. gadā - bronzu. Šis ir sporta žurnālista Artura Vaidera savulaik veidots stāsts par Krāslavā dzimušo vieglatlētu Juriju Silovu, kurš aizsaulē devās 68 gadu vecumā 2018. gada 28. septembrī.