Putina režīms nepārdzīvos karu. Kas gaida Krieviju?

Putina tā dēvētā varas vertikāle aptver daudzas ekonomikas un politikas jomas, taču tā ir pilnībā tiek stingri kontrolēta "no augšas". Visa sistēma neizbēgami sāks brukt, tiklīdz šī kontrole samazināsies, un dažādas interešu grupas sāks cīnīties par to, lai iegūtu labumu no neizbēgamā sabrukuma. Tādējādi sistēmas galvenais spēks – visvarenā kontrole "no augšas" – kļūs par tās liktenīgo vājo punktu.