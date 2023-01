Evika Siliņa: Mēs esam iespēju ministrija

Kopš 2019. gada ir notikušas gana lielas izmaiņas. Ir instruments - var nošķirt varmāku no ģimenes. Es ļoti labi atceros, jo es strādāju iepriekš Iekšlietu ministrijā, cik grūti šo instrumentu bija ieviest, ka vajadzēja mainīt arī tiesībsargājošo institūciju domāšanu. Labā lieta ir tā, ka instruments ir ieviests un šobrīd upurim nav obligāti jāiesniedz iesniegums. To var izdarīt policists. Un mums arī budžetā, tajās prioritātēs, ko minēju, ir paredzēti anonīmie krīzes dzīvokļi. Jo bieži vien problēma bija tajā, ka varmāku jau var noķert, bet tad kaut kur reģionā nav kur palikt šai personai. Un varmāka turpat uz stūra gaida. Tad tā nošķiršana de facto nenotiek. Tāpēc, mūsuprāt, ir arī svarīgi šādus krīzes dzīvokļus ieviest arī no valsts puses. Šobrīd zinu, ka nevalstiskās organizācijas jau ar tiem strādā. Tas arī veicinātu upura drošu palikšanu arī ar bērnu, jo bieži vien bērni cieš varbūt ne fiziski, bet emocionāli. Viņiem jābūt patvēruma iespējai. Protams, arī apmācības un konsultācijas cilvēkiem, kas ir cietuši no vardarbības. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam iet uz priekšu.