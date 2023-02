Kā tas ir - nomirt? Un kā spēt to viegli pieņemt? Dziļa saruna ar Nāves dūlu Lieni

Sarunai ar viņu briedu jau labu laiku. Patiesībā idejai kā tādai es jau dancoju apkārt kā ziņkārīgs suņa deguns uz ceļa sastaptam ezim. Interesē traki, bet bail, ka sadurs, ka atkal sāpēs… Labi - patiesībā, kaut man jau bija telefona numurs, es atliku tikšanos - jā, stiepu gumiju, saukšu lietas īstajos vārdos. Kāpēc? Neslēpšu - nāve ir viena no retajām tēmām, kas man personīgi ir neērta, salta un baisa. Bieži pārdzīvota. Nevēlama. Kāpēc tad šī intervija tapa? Mans terapeits saka “nāve ir tava tēma, kur ir, ko pētīt”, un arī profesionālā interese mani vilktin vilka uzzināt, ko aiz sevis slēpj Nāves* dūlas pienākumi. Man pašai ir jāsāk rakt dziļāk, lai saprastu dažādas cilvēku pieredzes un arī jums, lasītāji, spētu nodot pārdomas par to, ka nāve nav tik smaga un melna, kā to esam paraduši mālēt. Ka nomirt var būt arī mierpilns un viegls mūsu dzīves notikums. Meklēsim šajā sarunā to vieglumu - par to arī vienojāmies ar Nāves dūlu jeb, kā vieglāk būtu viņu dēvēt, - Dvēseles pavadoni Lieni Pētersoni.