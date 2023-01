Uz Taizemes ziemeļiem ar klēpjdatoru padusē - kā ir strādāt attālināti eksotiskā zemē?

Latvijā un citviet pasaulē darba devēji arvien biežāk piedāvā darbiniekiem strādāt attālināti, kas nozīmē to, ka ar vadītāju svētību un nelielu plānošanu var strādāt kaut vai no "mājām", kas atrodas pasaules otrā malā. Arī es šoziem nolēmu pamēģināt, kā ir strādāt attālināti un dzīvot vienā no populārākajiem "digitālo klejotāju" galamērķiem pasaulē.