Kā mēs kalpojam Bezosam, Zakerbergam un Maskam

Feodālisms ir netaisnas sabiedrības veids. Visur izsūcēji un izkalpinātāji, valdītāji un dzimtcilvēki. Tas nebija nekas labs, visi to zina, jo ir par to mācījušies skolā. Ar feodālismu ir tāpat kā ar „fašismu“. To izveidoja Musolīni un viņa domubiedri. Pavisam īsā laikā šis jēdziens pārvērtās lamu vārdā un ar to sāka apzīmēt visu, kas „kādam nepatīk“. Feodālisms arī ir apzīmējums nelāgam periodam cilvēces vēsturē un daudziem no mācību grāmatām asociējas ar viduslaiku cietsirdību, aprobežotību, kategorismu un fanātismu. Tātad ar atpalicību un regresu. Jā kādu šodien nodēvē par „feodāli“, tad tas nozīmē ne tikai varmāku, bet arī personu, kas vēlas pagriezt laiku atpakaļ. Traucēt attīstībai, progresam un atvērtajai, liberālajai sabiedrībai.