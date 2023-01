Izlauzties no atkarību purva var, tikai tam vajag laiku. Atklāta saruna ar Ilonu Balodi

"2013. gadā es noslēdzu līgumu ar izdevniecību par "Ielu muzikantu piezīmēm", un man vēl nebija ne mazākās nojausmas, kā tā grāmata izvērsīsies... Un tad dzīve pati salika savu scenāriju." Par jauno grāmatu un dzīvi, kas reizē ir gan skaista, gan skaudra. Par to, kā ir bijis un kā ir tagad. Par neglīto un skaisto bohēmā. Par to, kā sievietei izbrist visdziļāko no purviem, ko sauc par atkarību. Par ģimeni, tarakāniem galvā un nezināmo nākotni. Īsi sakot, TVNET tiešsaistes žurnāls "Klik" sarunājās ar rakstnieci, mūziķi, Ūdrīša sievu Ilonu Balodi par to, par ko sabiedrībā nemīl skaļi runāt.