Kā ceļo latvieši? Ne tikai par zemākajām cenām, bet arī kā arābu prinči

Mēs plānojam tādu pašu apjomu kā pagājušajā gadā. Izskatās, ka pieprasījums vēl būs. Nedomāju, ka visiem bija iespējas lidot 2022.gadā, jo cenas bija salīdzinoši lielas. Bet vienlaikus ir arī auditorija, kas vēlas lidot atpūtas braucienos ne tikai vienreiz gadā. Viņi plāno lidot divreiz gadā - gan vasarā, gan ziemā. Un šajā gadā mēs plānojam ceļojumus gan uz Antāliju, gan Grieķiju, Bulgāriju un Itāliju, tostarp atvērsim vēl vienu galamērķi - no Rīgas uz Rimini. Ceļojumi uz Rimini pēdējo reizi mūsu programmā bija pirms 5 gadiem.

Vārdu sakot, izskatās, ka pieprasījums būs arī 2023.gadā, taču mēs negaidām, ka būs divkāršs pieaugums pret pagājušo gadu. Nebūs tā, ka šogad nodrošināsim ceļojumus 80 vai 70 tūkstošiem atpūtnieku, tā nebūs. Ceļos tie, kam nebija iespējas to darīt 2022.gadā.

- Vai ir mainījies tas, kādu atpūtu cilvēki vairāk izvēlas? Vairāk grib tikai sēdēt viesnīcas kūrortā, to nemaz nepametot, vai tomēr grib braukāt apkārt ekskursijās?

Gan, gan. Protams, tas atkarīgs no galamērķa. No tiem, kam svarīgs ir All Inclusive [viss iekļauts – red.] piedāvājums, 90-95% lido uz Turciju, viņi nevienu dienu netērē ekskursijām. Viņiem svarīga ir viesnīcas, tajā nodrošinātā servisa un pasniegtā ēdiena kvalitāte. Bet Grieķija un Itālija ir interesanti galamērķi tiem, kam gribas arī doties ekskursijās. Piemēram, par Peloponesu novērojumi liecina, ka apmēram puse ceļotāju jau pirmajā dienā iegādājas ekskursijas nākamajām dienām, lai apbraukātu pussalu. Vidēji ekskursijas gan nav lētas...