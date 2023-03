Intars Rešetins: par lellēm, draudzību un Zemessardzi

Izrādes pamatā ir norvēģu rakstnieces Marijas Parras grāmata "Vafeļu sirdis", un galvenie varoņi tajā tēloti klasiskā pretstatu spēlē: Trille ir jūtīgs un uzticams, tikām Lēna ir pārdroša un temperamentīga. Bērni ir vienaudži, abiem ir deviņi gadi, un viņu "darbības programma" ir plaša un izdomas bagāta: tiek izspēlēts pirātu uzbrukums un Otrā pasaules kara epizodes; notiek iejušanās ielu muzikantu ādā, centieni savākt dzīvniekus tēvoča kuterī kā Noasa šķirstā; abi iekārto pansionātu vecam zirgam, dodas bīstamos braucienos vectēva mopēda kastē un kāpj kalnos, lai dzītu aitas mājās no ganībām. Reizēm kaut kas noiet gaužām greizi, kā jau dzīves likumībās. Un tad Trilles tētis secina: "Nekad vairs tā nedarīsim, to vien dzirdu! Jūs ar Lēnu tāpat nekad nedarāt otrreiz vienu un to pašu. Jūs tikai izdomājat jaunas trakulības!" Kam pretī Lēna iebilst: "Es neesmu traka. Man tikai patīk, ja viss kust uz priekšu."