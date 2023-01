Lāsma Kauniste. Vienus mūs nekur nelaida, parasti kāds no čekas bija līdzi

Kā nu ne. Tās bija Kirovā, Kirova memoriāls. Ledus bija kā spogulis, dalībnieku sastāvs visai spēcīgs. Mēs uz tik laba ledus nebijām slidojušas un vairāk kritām nekā slidojām. Apkārt jau runāja, ka mums 1. klase ir tikai uz papīra. Tomēr līdz sacensībām jau bijām apradušas ar spoguļgludo ledu. Ārija bija 9., es 10. vietā, un labojām visus Latvijas rekordus. Nākamās jau bija pavisam atmiņā paliekošas - pie Alma-Atas - Medeo slidotavā. Tā bija augstkalne, kur ārzemniekus reti kad ielaida, jo ledus bija ātrs un tur bieži tika laboti pat pasaules rekordi. Šoreiz startēja arī no dažām sociālistiskajām valstīm. Pirmajā distancē Ārija nokrita pirmajā, es otrajā pagriezienā. Taču 3000 m es tikai mazliet zaudēju olimpiskajai čempionei Hāzei no Demokrātiskās Vācijas un iekaroju publikas simpātijas. Kļuvām par skatītāju mīlulēm. Kopš tā laika man Medeo patika startēt, jo allaž tribīnēs latvietēm bija spēcīgs atbalsts. Ir laba sajūta, kad tālu no mājām kāds tevi atbalsta. Krievietes pat brīnījās, kāpēc Medeo tā fano par latvietēm. Arī kazahi bija cietuši no krieviem. Varbūt vairāk nekā mēs. Tur nebija kazahu skolu un jaunie pat nezināja valodu. Baltija tur bija cieņā. Daži arī Rīgu zināja.