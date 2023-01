Lūsis komentē ⟩ Latgale – es esmu tavs draugs!

Lai arī Daugavpili neizcēlu pašā jaukākajā gaismā, visu rakstu vienojošais elements bija nevis šī pilsēta kā slikta vieta, bet gan tas, ka to vada Latvijai ne pārāk lojālu iespaidu atstājošs Georga lentīšu fans, kurš drīzāk varētu būt mērs kādai no pilsētām, kas atrodas vismaz 140 kilometrus ziemeļaustrumu virzienā no otrās lielākās Latvijas pilsētas.