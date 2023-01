Lūsis komentē ⟩ Latviešu dizaina lampas jeb kā aroganti uzkakāt pašam uz savas galvas

Tātad, Aiva un Ingus šobrīd paši atjauno lauku īpašumu un instagram kontā dalās ar dažādām idejām budžeta remontiem un ar padomiem, kā dažādus smukus dizaina elementus izveidot pašu rokām un nemaksājot par tiem miljonu. Kā jau mūsdienās cilvēki to dara – pamana pinterestā kādu smuku dizaina risinājumu un tad cenšas to paši savām rokām realizēt savā dzīvesvietā.

Tieši šādi Aiva realizēja arī pēdējo no saviem veikumiem – no cepampapīra uztaisīja sev skaistu lampu, kuras ideja jau sen bijusi prātā no pinterestā redzētām bildēm. Lietots abažūrs, lietota lampas kāja un vairāki ruļļi cepampapīra – glītas lampas pašizmaksa ap 25 eiro. Arī šis veikums publicēts instagram kontā. Tiktāl viss pilnīgi normāli.