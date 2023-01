Kā par 6 eiro no diviem kilogramiem reņģu pagatavot trīs ēdienus

Tepat Baltijas jūrā nozvejotas reņģes, kas šobrīd nopērkamas par maciņam pat ļoti draudzīgu cenu, ir vienas no vērtīgākajām zivīm mūsu platuma grādu iedzīvotājiem. Vislabāk tās pirkt svaigas un gatavot pašam. No reņģēm var pagatavot ļoti daudz dažādu gardu ēdienu, sākot no pannā zeltaini apceptām zivtiņām līdz pat reņģu piena zupai. Trīs iecienītas, praksē pārbaudītas un ģimenes budžetam ļoti draudzīgas receptes iesaka pieredzējusi saimniece Guna Ķibere.