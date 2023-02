Latvijas pilsoņi - Kremļa draugi ⟩ Kā kļūt par Latvijas nacionālās drošības draudu 20 gadu vecumā: Viktorijas Matules stāsts

"Rusofobija galvenokārt nāk no [Latvijas] valdības puses, viņi pastāvīgi provocē ar saviem izteikumiem," intervijā kādam Kremļa propagandas medijam stāsta Latvijas pilsone Viktorija Matule. Plašāku Latvijas sabiedrības uzmanību Matule piesaistīja pērnā gada maijā, ierodoties pie nu jau demontētā "Uzvaras pieminekļa", tērpusies Krievijas karoga krāsās un stāvot blakus Aleksandram Dubjago, kurš vēlāk tika aizturēts. Divdesmitgadīgā jauniete no Daugavpils vasarā metusies bēgt - kā apgalvo pati - no politiskās vajāšanas, ar kuru sastapusies Latvijā. Sākumā aizbēgusi uz Baltkrieviju, bet šobrīd, šķiet, dzīvo Krievijā un no turienes stāsta ne tikai "Kremļa patiesības" par Krievijas karu Ukrainā, bet arī par "valdošo rusofobiju un atdzimstošo fašismu Latvijā". TVNET tiešsaistes žurnāls KLIK rakstu sēriju "Latvijas pilsoņi - Kremļa draugi" turpina ar stāstu par Viktoriju Matuli.