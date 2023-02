Vai sēnes varētu izraisīt īstu zombiju apokalipsi?

Pēdējās nedēļas visi ir stāvā sajūsmā par videospēles “The Last of Us” ekranizāciju, kas daudzu kritiķu acīs nu kļuvis par vienu no labākajiem HBO radītajiem seriāliem. Tēma sena – zombiju apokalipse. Liekas, viss jau redzēts, ko gan te vēl apzelēt. Izrādās, ka var gan vēl izspiest pamatīgu lāsi svaigas sulas no izzīstā augļa. Sēnes. Nekādi nezināmi vīrusi. Nekādas nesaprotamas slimības. Sēnes. Pavisam īstas sēnes, kas sastopamas dabā. Reālajā dabā. Reālajā dzīvē. Lai Dievs nogrābstās.