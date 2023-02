Nolādētais vecums - 27 gadi. Mīts vai patiesība?

Kad Kurts Kobeins izdarīja pašnāvību savās mājās Sietlā pirms teju 30 gadiem, izskanēja ideja par “Klubu 27”. “Es viņam teicu – nepievienojies tam stulbajam klubam,” tolaik sacīja viņa māte, un šo citātu pēc tam izplatīja "Associated Press". Žurnālisti, rakstnieki un mūzikas fani sāka meklēt saistības starp Kobeinu un citiem līdzīgiem talantiem un skatuves māksliniekiem – sākot no Braiena Džonsa līdz Džimijam Hendriksam, Dženisai Džoplinai, Džimam Morisonam un citiem, kuri nomira tajā pašā vecumā. 2011. gadā 27 gadu vecumā nomira arī Eimija Vainhausa. Viņas nāve izraisīja plašas spekulācijas par to, vai 27 gadi patiešām ir nolādēts vecums.