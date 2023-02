FOTO ⟩ Ar mazu mugursomu pretī vienam no dzīves skaistākajiem mirkļiem. "Portugāļu ceļš" gar okeānu

Svētā Jēkaba ceļš jeb Camino de Santiago ir viens no populārākajiem pārgājieniem pasaulē. Tam ir vairāki maršruti, no kuriem visslavenākais ir "franču ceļš", kas stiepjas no Francijas-Spānijas robežas līdz Santjago de Kompostelai. 2019. gadā man bija iespēja noiet slaveno un vairāku simtu kilometru garo maršrutu, pēc kā sapratu, ka atgriezīšos Pireneju pussalā, lai viens vēl vienu no daudzajiem camino maršrutiem. 2022. gada maijā tas brīdis pienāca un nolēmu iet "portugāļu ceļu". Pārgājiens bija neparasts divu iemeslu dēļ.