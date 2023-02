Lūsis komentē ⟩ Helmaņa Ogre – mazā Krievija

Ir vairāk nekā skaidrs, ka neviena izstāde, gluži kā jebkurš kultūras pasākums, nav atrauta no politikas. Ja tā ir krievu oligarha īpašumu izstāde, par to nevajadzētu būt pat vismazākajām šaubām. Amizanti, ka vēl pavisam nesen arī pats Helmanis to saprata.

Pavei, ko viņš rakstīja pagājušā gada 28. novembrī: “Skumjā patiesība ir tā, ka kultūra ļoti reti kad ir atrauta un nesaistīta ar politiku un ideoloģiju. (..) Tādēļ ik reizi, kad dzirdu, ka tiek piesaukti argumenti, piemēram, par to, cik ļoti svarīgi ir nošķirt kultūru no politikas, valodu no politikas, nevērsties pret to, man rodas pretrunīgas izjūtas.