Lūsis komentē ⟩ VA-VA-DRA – vatenis vatenim draugs. Kā Helmanis izkārtoja Putina čoma izstādi

Lūk, visā pasaulē tiek apķīlāti krievu miljardiera īpašumi un Eiropas Savienība vērsusi pret Pjotru sankcijas, bet Helmanis tikmēr nolēma, ka būtu pats labākais brīdis noorganizēt Avena īpašumā esošā porcelāna izstādi. Porcelānu apgleznojuši latviešu mākslinieki, tāpēc tam it kā kaut kādā maģiskā veidā vajadzētu izslēgt informāciju par to, kam darbi pieder un kā iegūta nauda to iegādei.