Cik maksā vecumdienas? Pansionātos cenas kāpj, vietu trūkst

Atšķirībā no citām pašvaldībām Rīga, neatkarīgi no bērnu rocības, piemaksā par pansionātu 400 eiro. Un tikai atlikusī summa, ja nepietiek ar 85% pensijas, jāsedz klienta apgādniekam. Realitātē daudzi to nesamaksā, un aprūpes iestādei veidojas “caurums” budžetā. Vienā no Rīgas lielākajiem sociālās aprūpes centriem “Liepa” šobrīd uzturas 200 klienti. Maksa 32 eiro diennaktī, tātad apmēram 1000 eiro mēnesī. “Nē, nav garantijas, ka saņemam šo summu, - tā ir tikai domājamā daļa,” saka centra vadītāja Marika Žuravļova. Šobrīd, kad būtiski pieaugušas energoresursu un citas cenas, tas ir īpaši sāpīgi. “Kur lai es ņemu tās rezerves, kā lai izmaksāju algas,” vadītājas balsī jaušams sašutums.